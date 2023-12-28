Украинские войска готовились форсировать Днепр еще в конце мая.

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции 6 июня отсрочил переправу сил ВСУ через реку Днепр, которая должна была поддержать контрнаступательные операции на других участках фронта.

Как сообщают аналитики ISW в своем отчете, операции ВСУ на восточном берегу Херсонской области в октябре оттянули силы РФ с других направлений. Подобный или даже лучший эффект они бы имели и в начале контрнаступления в июне, но на ситуацию повлияло разрушение Каховской ГЭС.

Отмечается, что на днях украинские военные ССО рассказали в интервью агентству Associated Press, что готовились форсировать Днепр в конце мая 2023 года. Разрушение плотины ГЭС и последующее наводнение в регионе отложили эти планы.

Видео дня

В июле, августе и сентябре наши военные осуществляли ограниченные попытки переправы, но операция по созданию плацдарма началась только в октябре. Это помогло оттянуть оккупантов с других участков фронта. В частности, РФ перебросила подразделения 7-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) из Херсонской области после разрушения ГЭС и полагалась на них как на критические элементы своей обороны в западной части Запорожской области и на территории в районе админграницы между Донецкой и Запорожской областями.

Аналитики объясняют, что российское командование вряд ли перебросило бы эти элементы подальше от Херсона в случае украинского форсирования в июне 2023 года.

"Значительные украинские наземные операции на левобережной части Херсонской области, скоординированные с украинскими контрнаступательными операциями на юге Украины и под Бахмутом, должны были бы оказывать большее давление на российские силы и, вероятно, ограничили бы способность российских военных сбалансировать потребности в живой силе и технике для оборонительных операций на четырех направлениях", - добавили в отчете.

Таким образом, разрушение ГЭС сыграло свою роль в результате украинского контрнаступления.

Война в Украине - летнее контрнаступление

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский прокомментировал результаты начатого летом контрнаступления ВСУ. По его словам, наши войска сделали рывок для дальнейших наступательных действий.

Полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант рассказал, почему быстрое контрнаступление Украины не удалось. Враг имел преимущество в использовании дронов, в то же время украинские бойцы чувствовали дефицит в снарядах и прикрытии с воздуха.

Reuters называет сразу 4 ключевых фактора, которые помогли агрессору удержать захваченное: рассредоточение украинских наступательных усилий; эшелонированная российская линия обороны; нехватка солдат и вооружения в ВСУ и сплошные минные поля.

Вас также могут заинтересовать новости: