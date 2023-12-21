Украинские успехи ограничились деоккупацией лишь нескольких сел вместо освобождения Мелитополя.

Российская линия обороны - самая масштабная и наиболее укрепленная в Европе со времен Второй мировой войны - в итоге выстояла под давлением украинского контрнаступления. Подводя итоги этой битвы, Reuters называет 4 ключевых фактора, которые помогли агрессору удержать захваченное.

Рассредоточение украинских наступательных усилий. Центром украинского контрнаступления был запорожский фронт, а главной целью – выход в Мелитополь, в результате чего ВСУ перерезали бы российские линии снабжения в Крым. Но вместе с тем украинские силы также были задействованы в наступлении на флангах Бахмута и в направлении Бердянска. Эшелонированная российская линия обороны . Украина откладывала контрнаступление месяцами, ожидая поступления обещанного оружия и завершения подготовки новых бригад, а также планируя стратегию наступления. За это время Россия успела вырыть окопы и заминировать стратегические участки фронта. Кроме того открытая равнинная местность на юге сама собой затрудняла наступление ВСУ, лишая украинцев элемента неожиданности. Нехватка солдат и вооружения в Силах обороны. Не имея численного преимущества, украинцам пришлось прокладывать путь через многослойную российскую оборону, состоявшую из противотанковых препятствий, запутанной сети окопов и туннелей, а также стратегически замаскированных батарей, танков и командных пунктов. Все это сопровождалось постоянным обстрелом российской артиллерии. Сплошные минные поля. Впереди своих военных позиций вдоль фронта российские войска заложили мощную первую линию обороны: плотный слой противопехотных и противотанковых мин. Разминирование путей через российские минные поля стало одной из самых затратных задач контрнаступления как по времени, так и по людям и технике. Расчистка путей через мины происходила под пристальным наблюдением российских беспилотников, которые постоянно нацеливали артиллерию и ударные вертолеты на саперов.

Летнее контрнаступление ВСУ - последние новости

Как писал УНИАН, руководство Пентагона хотело, чтобы украинская армия применила в контрнаступлении совсем другую тактику чем та, к которой ВСУ привыкли за время войны на Донбассе. От Украины ожидали маневрового "общевойскового" боя, а вместо этого ВСУ применили тактику малых пехотных групп.

Однако в Украине скептически отнеслись к советам из Вашингтона. Военный обозреватель Олег Жданов отметил, что американцы фактически хотели, чтобы украинская армия попыталась реализовать классический российский "мясной штурм".

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