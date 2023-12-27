Бригадный генерал не считает, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский прокомментировал результаты начатого летом контрнаступления ВСУ.

Об этом он сказал в интервью BBC. "Враг использует свои сильные стороны - живую силу, участки минирования, подготовленные позиции, а также готовность без сожаления бросать насмерть личный состав. Преимущество в авиации. Очень большая плотность минных полей, насыщенность боевых порядков врага, противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы и ударных дронов. А также - невозможность использования нами в полном объеме бронированной техники, что затрудняло наши активные продвижения, а также повлияло на скорость наступательных действий", - отметил Тарнавский.

Он подчеркнул, что враг хорошо подготовил оборону. "Это одна из сильнейших армий мира. Ее оборона состояла не из одного, а из нескольких рубежей. Противник создал эти оборонительные рубежи не за один месяц, а в течение того периода, когда мы готовились к наступательным действиям. Потому что разведка работает круглосуточно", - подчеркнул генерал.

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При этом, отметил он, наши военные не испугались и делали то, что должны были делать.

"Да, это было медленнее, намного медленнее, чем мы видели в предыдущих войнах, читали в книгах... Сегодня меняется тактика, соотношение сил и средств, меняются средства воздействия как на наступающее войско, так и на обороняющееся войско", - сказал Тарнавский.

По его словам, сегодня активизировалась работа радиоэлектронная – это и дроны-камикадзе, и наблюдение.

"Это война будущего. Мы все учимся на этих ошибках, делаем выводы. При этом я скажу, мы, возможно, не преодолели ту глубину, но мы сделали тот рывок, который дает дыхание на дальнейшие наши наступательные действия", - подчеркнул генерал.

Он не согласен с тем, что ситуация на фронте зашла в тупик.

"Я думаю, еще нет. На сегодня она имеет точные логистические результаты... и то, что враг не достиг к этому времени заявленных целей, это уже значительный успех украинского народа и его войска. Самая главная ошибка врага - это то, что он не рассчитывал на такое объединение нашей нации, на поддержку, которая сегодня продолжается. Поэтому, если кто-то говорит, что это тупик - нет, это не тупик, это сегодня наше состояние", - сказал Тарнавский.

Другие заявления Тарнавского о войне

Генерал считает, что следующий год может быть тяжелее для Украины. "Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выходу на наши границы, она будет еще сложнее", - пояснил Тарнавский.

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