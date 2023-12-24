По словам Глена Гранта, одной из причин неудач украинских защитников была нехватка артиллерийских снарядов и минометных боеприпасов.

В Запорожской области украинские военные взялись за контратаку одной бригадой Вооруженных сил. При этом российские войска имели преимущество в использовании дронов, в то же время украинские бойцы чувствовали дефицит в снарядах и прикрытии с воздуха. Таковы основные причины провала контнаступления ВСУ летом 2023 года, рассказал в интервью Youtube-каналу "Мы-Украина" полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант.

По его словам, самой главной причиной неудач украинских защитников была нехватка артиллерийских снарядов и минометных боеприпасов.

Другим фактором стало преимущество врага в беспилотниках, что позволяло россиянам обнаруживать любые движения наших войск на расстоянии до 30 км от линии фронта.

Видео дня

"Это чрезвычайно затрудняет передвижение и любую работу. Конечно, не просто перемещаться из траншеи в траншею или прятаться за деревьями. Кроме того, украинское командование не прислушалось к рекомендациям западных партнеров и бросило в атаку одну только что сформированную 47 бригаду ВСУ, тогда как партнеры предлагали "собрать в одном месте 6-7 бригад", — отметил британский военный.

Он также указал, что недостатки в подготовке украинских военных вероятно стали причиной того, что успехи в контрнаступлении были менее яркими.

"В большинстве случаев решающим фактором для нас является качество человека, а не оборудование или что-то в этом роде. Просто парни выполняют работу лучше, чем другая сторона. Поэтому я думаю, что контратака не могла зайти очень далеко", — считает Грант.

Кроме того, по его мнению, проблемой является недостаточное количество фортификаций на восточном отрезке фронта в Украине, отсутствие прикрытия с воздуха и нехватка беспилотников в войсках.

"Почему не были построены оборонительные сооружения на восточном направлении в новых местах, я не знаю. Ожидается, что ребята будут защищаться в местах, где нечем защищаться и, конечно, у них нет воздушного прикрытия и они ограничены в дронах", - резюмировал Грант.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Агентство Reuters назвало ключевые факторы, почему летнее контрнаступление провалилось. Как известно, украинские успехи ограничились деоккупацией лишь нескольких сел вместо освобождения Мелитополя.

Также УНИАН сообщал, что бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес назвал виновного в неудаче украинского контрнаступления. По его словам, вина лежит на западных союзниках Киева, а не на украинском командовании или политическом руководстве.

Вас также могут заинтересовать новости: