У 42-летнего мужчины остались двое детей и жена.

В Бериславском районе Херсонской области во время разминирования территорий погиб руководитель взрывотехников областной полиции Александр Козюра.

Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.

Козюра вместе со своими коллегами проводил разминирование лесополосы возле населенного пункта Белоусове Великоолександровкой территориальной общины.

Видео дня

"К сожалению, 42-летний полковник полиции в ходе исполнения служебных обязанностей погиб во время попытки обезвредить взрывоопасный предмет, который оставили после себя российские захватчики", - отметили в ведомстве.

У погибшего правоохранителя остались жена и двое детей в возрасте 5 и 10 лет.

Ситуация на Херсонщине

В конце августа армия Украины пошла в контрнаступление на разных направлениях. В Херсонской области по состоянию на 21 октября уже освобождены 88 населенных пунктов.

В Генштабе Украины 22 октября заявили, что оккупанты готовят Херсон к уличным боям.

По мнению полковника СБУ Романа Костенко сейчас состояние российских оккупационных войск на правом берегу Днепра в Херсонской области достаточно нестабильное, а потому ВСУ имеют уникальный шанс выбить захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: