В Бериславском районе Херсонской области во время разминирования территорий погиб руководитель взрывотехников областной полиции Александр Козюра.
Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.
Козюра вместе со своими коллегами проводил разминирование лесополосы возле населенного пункта Белоусове Великоолександровкой территориальной общины.
"К сожалению, 42-летний полковник полиции в ходе исполнения служебных обязанностей погиб во время попытки обезвредить взрывоопасный предмет, который оставили после себя российские захватчики", - отметили в ведомстве.
У погибшего правоохранителя остались жена и двое детей в возрасте 5 и 10 лет.
Ситуация на Херсонщине
В конце августа армия Украины пошла в контрнаступление на разных направлениях. В Херсонской области по состоянию на 21 октября уже освобождены 88 населенных пунктов.
В Генштабе Украины 22 октября заявили, что оккупанты готовят Херсон к уличным боям.
По мнению полковника СБУ Романа Костенко сейчас состояние российских оккупационных войск на правом берегу Днепра в Херсонской области достаточно нестабильное, а потому ВСУ имеют уникальный шанс выбить захватчиков.