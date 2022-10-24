По его словам, в Херсоне российские военные создают панику и проводят информационно-психологическую операцию.

Состояние российских оккупационных войск на правом берегу Днепра в Херсонской области довольно нестабильное.

Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Но русские еще имеют большое количество войск на некоторых участках Южного фронта. Враг проводит контратаки и пытается захватить лучшие позиции для дальнейшего удержания Херсона. Сейчас у нас есть уникальный шанс, пока враг не провел мобилизацию и не увеличил свои войска, нужно выбивать его на левый берег Днепра", - отметил Костенко.

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По его словам, в самом Херсоне россияне порождают панику и проводят информационно-психологическую операцию.

"С тактической точки зрения, если у них останется один Херсон, то противнику удержать его фактически невозможно. Для нас сейчас главное взять под контроль Новокаховську дамбу. И все остальное ляжет, как домино", - подытожил полковник СБУ.

Ситуация в Херсонской области

ВСУ в конце августа перешли в контрнаступление на юге. По состоянию на 21 октября от захватчиков освободили уже 88 населенных пунктов Херсонской области.

Российский генерал Сергей Суровикин, которого недавно назначили командующим оккупационных сил в Украине, заявил, что Киев якобы планирует нанести удары по гражданским и жилым объектам в Херсонской области, и анонсировал "сложные решения" российского военного руководства по региону. Эксперты считают, что речь идет в частности о еще одном "жесте доброй воли".

В Генштабе 22 октября заявили, что оккупанты готовят Херсон к уличным боям.

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