Противники заселяются в оставленные жилища и переодеваются в гражданскую одежду, отметили в Генштабе армии Украины.

Российские оккупанты готовят временно захваченный Херсон к уличным боям.

Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины насче оперативной информации по состоянию на 06:00.

"По имеющейся информации, город Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные помещения. Враг готовит Херсон к уличным боям", - отмечают в Генштабе.

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Кроме того, согласно сообщению, по состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по высвобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - важнейшие новости

В конце августа на разных направлениях началось контрнаступление ВСУ. В частности армия Украины продвинулась в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деокупованы 88 населенных пунктов.

Аналитики американского института изучения войны (ISW) считают, что российская власть, вероятно, создает информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и сдачу значительных территорий Херсонской области украинской армии.

На юге нашей страны воины активно уничтожают противника и его важные объекты, технику и вооружение.

22 октября стало известно, что на юге ВСУ ликвидировали 17 оккупантов, реактивную систему залпового огня "Град" и три склада с боеприпасами.

В Генштабе нашей армии сообщили, что по состоянию на 22 число на нашей земле в целом уже ликвидировали 67 070 противников.

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