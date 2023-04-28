В области минная опасность остается очень высокой.

Российские оккупанты продолжали обстреливать пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, под вражеским огнем находился целый ряд населенных пунктов. "В результате обстрела села Липцы Харьковского района из 120-мм минометов повреждены три частных дома и 2-этажный многоквартирный дом", - сообщил он.

Также по данным главы ОВА, в селе Петропавловка Купянского района обстрелами повреждены частные домовладения, разрушен гараж и трактор, но обошлось без пострадавших.

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"Остается высокой минная опасность. Вчера в селе Токаровка Харьковского района при проведении работ по восстановлению линий электропередач автомобиль "Харьковоблэнерго" подорвался на взрывоопасном предмете. 54-летний водитель авто погиб на месте. Четверо работников-от 51 до 29 лет получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, состояние других – средней тяжести", - сообщил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты регулярно наносят удары по Харьковской области. Особенно сильно от атак страдают приграничные районы области. Так, 25 апреля россияне ударили С С-300 по самому центру города Купянск, попав в здание местного краеведческого музея.

Во время разбора завалов в здании краеведческого музея нашли тела двух погибших женщин. Также десять человек получили ранения, четверо из них госпитализированы.

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