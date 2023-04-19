За прошедшие сутки враг продолжал массированно обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Из-за российских обстрелы на Харьковщине за сутки ранены четыре человека.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за прошедшие сутки враг продолжал массированно обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, вечером 18 апреля россияне нанесли авиационный удар по г. Волчанск, в результате чего повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок, а также произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов.

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"В результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им оказали на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется", - добавил Синегубов.

Кроме того, в с. Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 5 жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района была ранена 77-летняя женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

В то же время в с. Кутковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.

Потери России в Украине - последние данные

По последним данным Генштаба, за прошедшие сутки ВСУ отправили в ад более полутысячи оккупантов, а именно 620 российских захватчиков.

Таким образом общие боевые потери россиян составляют уже почти 184 тысячи человек.

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