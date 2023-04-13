Оккупанты обстреляли целый ряд населенных пунктов области.

Российские оккупанты массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "По обновленным данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Дворична Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице. Женщина 63 лет была госпитализирована со взрывными травмами", - сообщил он.

Кроме этого, по его данным, в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены два частных дома, а в селе Ивашки - частный дом и трактор.

Видео дня

В селе Кучеровка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.

Из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание школы.

Стуация в Харьковской области

Российские оккупанты чуть ли не ежедневно обстреливают территорию области и Харьков. Особенно страдают пограничные и прифронтовые населенные пункты. Так, 12 апреля из-за обстрелов была ранена женщина, еще два человека подорвались на российских минах. Позже в тот же день стало известно, что в результате российских ударов по пгт Дворична тяжелые ранения получили мужчина и женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: