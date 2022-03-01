В результате удара есть погибшие, разрушена больница.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе: сейчас был нанесен ракетный удар по жилому микрорайону.

Как передает коореспондент УНИАН, об этом он рассказал во время телемарафона на украинских каналах.

"У нас постоянно идут обстрелы. Сейчас был нанесен ракетный удар по жилому микрорайону. Есть погибшие, есть жертвы, разрушена больница. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная. Есть погибшие люди, есть раненые. Поэтому ситуация серьезная", - сообщил Терехов.