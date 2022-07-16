Оккупанты ударили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивными системами залпового огня "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерчь" и артиллерией.

На территории Донецкой области за сутки в результате российских обстрелов разрушены 54 здания.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полиция задокументировала 21 удар России по мирному населению. Есть убитые и раненые. Пострадали жилые дома, гражданская инфраструктура, засеянные поля", - говорится в сообщении.

В частности, захватчики обстреляли 12 населенных пунктов: Авдеевку, Бахмут, Константиновку, Горняк, Краматорск, Славянск, Красногоровку, Золотые Пруды, Верхнекаменское, Островское, Новомарковое и Ягодное.

"Оккупанты ударили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивными системами залпового огня "Торнадо-С", "Ураган", "Град", "Смерч" и артиллерией. Разрушениям подверглись 54 гражданских объектах: 36 жилых домов, из них 11 многоквартирные, школа, стадион, коксохимический завод, рынок, магазин, центральная площадь, линии электропередач, водонапорная станция, два поля", - рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Однако враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики совершили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

Ранним утром 16 июля враг ударил по Одессе.

Вас также могут заинтересовать новости: