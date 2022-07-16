Враг бил по объекту инфраструктуры из РСЗО - часть залпа упала на жилые дома рядом.

В результате ударов оккупантов по Никополю Днепропетровской области погибли два человека, еще один ранен.

Об этом сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Уроды на том берегу били по объекту инфраструктуры из РСЗО. Часть залпа упала на жилые дома рядом. Предварительно, два погибших и один раненый. Соответствующие службы и городской совет работают с момента обстрела", - отметил он.

По словам Евтушенко, еще один прилет зафиксирован на территории одного из сел Марганецкой ТГ. Предварительно, там никто не пострадал.

Как уточнил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, одна раненая женщина находится в больнице, ее состояние медики оценивают как среднее.

"Русская орда утром ударила по Никополю из "Градов". Выпустили 53 ракеты", - сообщил он.

Удар по Никополю:

Рано утром 16 июля российские захватчики ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

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