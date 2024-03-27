"Одна из целей ракетных обстрелов россиян - спровоцировать в Украине панику. Ведь где паника - там ошибки", - военный эксперт Петр Черник

Военный эксперт, полковник в запасе Петр Черник рассказал УНИАН, действительно ли изменилась тактика ракетных ударов россиян по Украине, что стоит за попыткой разрушить энергетическую инфраструктуру после зимы и будут ли повторяться такие массированные атаки в дальнейшем.

Господин Петр, после последних массированных ударов, которые россия нанесла по Украине, в обществе заговорили об изменении тактики обстрелов со стороны россиян. Так ли это?

Нет никакого изменения тактики. Относительная новизна - это то, что за четверо суток произошли более-менее синхронизированные пуски трижды. Больше ничего.

Вообще очень ошибочная точка зрения - занимать позицию, что у россиян что-то изменилось. Смотрите, если бы россияне накопили 150 ракет, они бы их применили. Если бы могли запустить 300 ракет, то запустили бы. У них задача - нас уничтожить. Все. Это экзистенциальная война: или мы их, или они нас. Третьего не дано...

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Я никоим образом не умаляю угрозы, но сейчас мы сами закольцовываем "проблему". Всего неделя после первого вражеского ракетного залпа, а мы уже обсуждаем "противник применил новую тактику", "противник хочет уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру"... Да ничего нового, он уже все это делал! Я не вижу изменений: ракеты - те же, ракетоносцы - те же, скорости ракет - те же, количество ракет - относительно то же, цели - те же. Что изменилось?

Создается впечатление, что ракет стало больше.

Еще раз подчеркиваю: не стало. Максимальная планка, которая была зафиксирована - декабрь прошлого года - 122 ракеты за один залп. Даже в месячных показателях - декабрь 2022 года - 236 ракет за месяц. Этот показатель не преодолен. Поэтому новизны никакой.

Напомню, что мы уже имели "темное полугодие", как я его называю, "время гудения генераторов". Октябрь 2022 года - март 2023 года на каждой улице, где только можно было, стояли генераторы. Тогда россияне за один декабрь применили более двухсот ракет и на самом деле изуродовали нашу инфраструктуру так, что не было города или села, где бы не выключали свет...

Почему мы, сами украинцы, искажаем себе реальность? Зачем нагнетать лишнюю негативную эмоцию? Сейчас, давайте будем объективными, массового отключения нет.

Зачем тогда россиянам бить по гражданским и по энергетической инфраструктуре? Ведь отопительный сезон в Украине почти завершен. Чего россияне хотят сейчас этим достичь?

Почему нарушили логику, зимой не били, а ударили именно сейчас? Здесь несколько составляющих. Кроме рациональной - накапливали ракетный потенциал, есть эмоциональная. Во-первых, имиджевые потери Путина из-за рейда РДК, который до сих пор воюет где-то на территории РФ. Во-вторых, болезненные для российской власти удары по российским НПЗ... Могли - поэтому решили ударить по нам сейчас волнообразно...

И еще один момент - противник добивается, чтобы нам было некомфортно, чтобы между украинцами сеялась паника. Ведь где паника - там ошибки.

Но, согласитесь, удар по Днепровской ГЭС сразу напомнил о подрыве дамбы Каховского водохранилища и последствиях, к которым это привело...

Да, действительно больно, больно, что ударили по Днепровской ГЭС. Однако били, бьют и будут бить.

Однако, чтобы взорвать ДнепроГЭС, как это сделали в 1941 году советские войска, а потом в 1943-м немцы, внутрь надо заложить 200 тонн взрывчатки. Не меньше. Каховка взорвалась потому, что ее взорвали изнутри.

А чтобы пробить плотину ракетами, надо хотя бы три десятка, и чтобы они одномоментно прилетели. Мне пока трудно понять, как они могут так прицельно ударить 30-ю ракетами. Одну-две-три - есть уже у них такой результат. Но, чтобы по-настоящему было давление не плотину, надо значительно больше.

Взорвать плотину не так просто. Когда они строились, они рассчитывались даже на малые тактические ядерные удары.

Если мы уже говорим о ракетах, действительно ли какие-то особые эти российские "Цирконы", о которых сейчас много говорится?

А чем "Циркон" страшнее Х-22? Чем "Циркон" страшнее "Искандера"? Только из Беларуси в сторону западной Украины за первые полгода [с момента полномасштабного вторжения] было выпущено более 700 "Искандеров".

Боевая часть "Искандера" больше, чем у "Циркона". "Искандер" - боевая часть 480 килограммов, "Циркон" - от 200 до 300 килограммов. Но почему "Искандер" у нас не вызывает трепетного ужаса, а "Циркон" почему-то вызывает? Здесь очень много эмоций. Но война - это математика. И в математике эмоций нет.

Говорят, что "Циркон" не до конца изучен...

Но ведь сбили "Циркон"? Так что еще надо?

Россияне сейчас на вершине своих технологических возможностей. Но, в стратегическом смысле, кроме ядерного оружия, они ничем нас уже удивить не могут и не смогут. То есть, если говорить о страхе, что они там имеют что-то такое невероятное... Когда-то Хрущев обещал показать всему миру "кузькину мать". Но ответ прост: нет у них никакой "кузькиной матери". Нет ни одной категории оружия, которое против нас не применено. Все, что могло быть применено, - применено. И что с того?

Ракетные удары будут продолжаться?

Россияне били, бьют и будут по нам бить. Ракетные удары - это часть нашей жизни, с которой надо жить. Враг будет продолжать - по гражданским, по любой точке инфраструктуры. Безоглядно... Они уже энное количество раз наносили удары по теплоэлектростанциям, гидроэлектростанциям, и так далее, будут это делать. Ничего нового.

Просто перерыв был длинный и мы, украинцы, сами себя обманули. Мол, у нас существенно улучшилось ПВО, это невозможно, мы собьем все. Но здесь мы сами себя обманули.

Поэтому сейчас украинцам надо заботиться о своей безопасности. И самое главное - не искажать реальность и не создавать себе иллюзии, что небо закрыли "Петриоты". Так нельзя.

Таня Поляковская

Таня Поляковская