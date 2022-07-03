Во время проведения проверок в отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов.

Сегодня, 3 июля 2022 года, в Бориспольском районе Киевской области начинается усиленный этап проверки документов.

Об этом сообщил глава Бориспольской райгосадминистрации Руслан Дяченко.

Как говорится в сообщении, во время проведения мероприятий в отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и спокойно реагировать на законные действия правоохранителей.

Ситуация в Борисполе:

24 февраля 2022 года Россия начала полномсштабное вторжение в Украину.

С первых дней вторжения Борисполь был в зоне риска.

По состоянию на 7 марта 2022 года оккупанты пытались обеспечить тактическое преимущество для выхода к восточным окраинам Киева через Броварский и Бориспольский районы.

8 марта в Борисполе российская ракета попала в воинскую часть.

В тот же день, 8 марта, украинские военные сбили две российские ракеты над Борисполем

21 марта мэр Борисполя Владимир Борисенко в видеообращении призвал жителей уехать из города.

22 марта 2022 года Борисенко заявил, что ситуация в Бориспольском районе полностью контролируемая.

22 марта глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил о том, что ситуация в Борисполе спокойная и контролируемая ВСУ, боевых действий на территории района нет.

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