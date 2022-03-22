Сейчас ситуация в Борисполе спокойная и контролируемая ВСУ, боевых действий на территории района не происходит.

Сейчас ситуация в Борисполе спокойная и контролируемая Вооруженными силами Украины, боевых действий на территории района не происходит.

Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

Он напомнил, что городской голова Борисполя Владимир Борисенко призывает людей по возможности выехать из города из-за опасности.

"Уверяю вас, что речь шла о вероятных атаках врага, к которым мы, конечно, готовы. Сейчас ситуация в городе и районе полностью стабильная, спокойная и контролируемая Вооруженными силами Украины", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что никаких боевых действий на территории района не происходит.

"Никаких эвакуаций из города, района не организуется, тем более - во время комендантского часа. В этом нет необходимости", - добавил глава гумштаба.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 21 марта мэр Борисполя Владимир Борисенко в видеообращении призвал жителей уехать из города.

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