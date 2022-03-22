Чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.

Об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook.

Он отметил, что это касается как жителей города, так и тех, кто приезжает с оккупированных территорий, территорий боевых действий.

"Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города... У кого нет возможности - вывезем, у кого есть - организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать", - сказал Борисенко.

Он отметил, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.

"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - отметил он, обращаясь к тем, кто находится в городе.

Как писал УНИАН, 18 марта заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич информировал, что российские оккупанты отказались от наступления на Бориспольском направлении.

"Создано два круга обороны, на которых враг остановлен и не имеет успеха. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское направление, враг вообще отказался от активных наступательных действий", - подчеркнул Грузевич.

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