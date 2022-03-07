С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, также группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по итогам прошедших суток.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск. Конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигли. Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева", - говорится в сообщении.

Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

Так, как отметили в Генштабе, на Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.

"С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск. На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода к восточным окраинам Киева через Броварский и Бориспольский районы, а также установления контроля над городами Чернигов и Сумы", - сообщили в Генштабе.

После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипачи, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожье. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через р. Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль р. Ингул. БТГр форсировала реку и заняла н. п. Кашперо-Николаевку.

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