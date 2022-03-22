В Борисполе и Бориспольском районе продолжается плановая работа по наращиванию обороны.

Ситуация в Борисполе и Бориспольском районе полностью контролируемая и стабильная.

Об этом сообщается в Telegram-канале КОВА.

Там заявили, что во время интервью мэра Борисполя Владимира Борисенко, где он рекомендовал женщинам и детям по возможности уехать, были неправильно расставлены акценты".

"Речь шла исключительно о теоретически возможных в будущем атаки врага. Сейчас боевые действия на территории Бориспольского района не проводятся. В районе объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме, ситуация стабильная. Вся территория района, все территориальные общины контролируются нашими силами", - сказано в сообщении.

В Борисполе и Бориспольском районе продолжается плановая работа по наращиванию обороны. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонительные сооружения.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 21 марта мэр Борисполя Владимир Борисенко в видеообращении призвал жителей уехать из города.

"Обращайтесь на call-центр. Будут организованы группы. Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг. Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш call-центр и по возможности уехать из города", - сказал Борисенко.