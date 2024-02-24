Отмечается, что из Авдеевки Силы обороны отходили на запасные опорные пункты - это не было бегством.

После захвата Авдеевки российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции почти круглосуточно.

Об этом сказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, каждый день с того момента как россияне оккупировали Авдеевку не прекращаются бои - они на разных направлениях днем и ночью. "Фронт, слава богу, выровнялся сейчас и нам лучше чувствовать локоть своих собратьев слева и справа, потому что это помогает сегодня лучше сдерживать врага. Но оккупанты прут постоянно. Хотя морально - психологическое состояние врага низкое после захода в Авдеевку, где они увидели горы трупов своих, почувствовали вонь, которая там. Это негативно на них влияет", - рассказал Цехоцкий.

Видео дня

По его словам, заявления о том, что якобы украинские подразделения бежали из Авдеевки, бросая все, не соответствуют действительности.

"На самом деле это не так. Заранее готовились запасные опорные пункты, фортификационные сооружения, было минирование. Поэтому есть где находиться сейчас, откуда по ним бить и достойно их встречать. Выход из Авдеевки - это была именно операция, а не бегство. Мы просто отходили для того, чтобы сохранить жизнь наших военнослужащих", - убеждает Цехоцкий.

Он рассказал, что на Мариинском направлении сегодня в 6 часов утра российские оккупанты начали штурмовые действия двумя танками и четырьмя БМП и с участием пехоты, но уже потеряли один танк, второй - поврежден, а также уничтожены две вражеские БМП.

По его словам, оккупанты последнюю неделю штурмуют небольшими группами - до 8 человек, происходят постоянные артиллерийские обстрелы украинских позиций, а также враг применяет большое количество БПЛА. При этом Цехоцкий отметил, что после сбития нескольких российских самолетов за последние дни, оккупанты сбрасывают гораздо меньше КАБов. "Они уже знают, что нам есть чем их поражать, поэтому они боятся близко приближаться и обстреливают издалека, а это приводит к не прицельным сбросам. Интенсивность обстрелов КАБами уменьшилась", - добавил он.

Авдеевка - последние новости из города

Как сообщал УНИАН, с октября 2023 года российские оккупанты начали усиленные штурмы и обстрелы Авдеевки. В феврале 2024 года врагом были стянуты к этому городу резервы, которые находились на других участках фронта. Поэтому 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский решил вывести наших воинов из Авдеевки, чтобы сохранить их жизни.

Ранее офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказывал, что российские захватчики еще до выхода наших воинов из Авдеевки (Донецкая область), прорвавшись в одном из районов города, расстреливали гражданских, которые ждали "русский мир".

Вас также могут заинтересовать новости: