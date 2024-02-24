Например, больше всего ББМ оккупанты потеряли в марте 2022 года – 889. Это больше, чем у армии Франции стоит на вооружении ББМ VBCI.

Вторжение россиян в Украину стало самой провальной и позорной кампанией для РФ за все время существования. Потери же оккупационных войск уже считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Их уникальность в том, что в некоторые месяцы армия России теряла столько личного состава или танков, сколько не насчитывается даже в некоторых армиях стран НАТО", - отметил Коаленко.

По даннім аналитика, рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 года – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов стал ноябрь 2023 года – 28 550, а третьим январь 2024 года – 26 220. "Это были три месяца очень жесткой работы по живой силе противника, который пытался наступать в сложных погодных условиях, а также испытывая проблемы со штатным обеспечением подразделений, нехватку профессиональных офицеров и личного состава", - пояснил Коваленко.

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Он отметил, что все это суммарно привело к рекордному завершению 2023 года и началу 2024-го по потерям в личном составе российских оккупационных войск.

Относительно потерь танков, то эксперт отметил, что больше всего оккупанты потеряли танков в октябре 2023 года - 521. Это в два с половиной раза больше, чем танков на вооружении Великобритании. "Именно тогда началось наступление оккупантов на Авдеевку и, на прорыв укрепрайона были брошены сотни единиц техники. Первая волна наступления провалилась с треском, а количество потерянных танков превысило сотню только в районе этого города", - рассказал аналитик.

Последующие штурмовые действия в направлении Авдеевки не содержали такого количества, что было обусловлено невозможность так быстро компенсировать потери. "С учетом протяженности фронта и площади самого города Авдеевка, в соотношении с силами и средствами которые тогда оккупанты задействовали, данный танковый прорыв можно считать самым позорным в истории войн и конфликтов, что, по-своему, тоже рекорд", - констатировал Коваленко.

При этом, по данным аналитика, больше всего ББМ российские оккупанты потеряли в марте 2022 года – 889. Это больше, чем, например, у армии Франции стоит на вооружении ББМ VBCI.

С того месяца, было несколько приближений к этому показателю, в мае 2022 года – 872 и в октябре 2023 года – 843, но превзойти первый, полный месяц противостояния оккупантам они не смогли.

"Российская десантура надолго запомнит адский март 2022 года, хотя, если уж по правде, помнить его там практически некому", - иронизирует аналитик.

Он отметил, что в настоящее же время, ББМ в зоне боевых действий становится все меньше, поскольку компенсацию потерь российский ВПК не может вытянуть до уровня ежемесячных потребностей. Из этого следует, что вряд ли когда-нибудь мартовский рекорд 2022-го будет побит.

Потери оккупантов в Украине

Потери оккупантов за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции составили 47 186 человек. Во время штурма Авдеевки критические потери понесли элитные спецподразделения российской разведки, которые командование РФ было вынуждено привлекать в боях из-за недостатка пехоты.

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