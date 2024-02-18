Люди, которые ждали "русский мир", были очень удивлены тем, как их встречают так называемые "асвабадители", отметил украинский воин.

Авдеевка сейчас находится в центре внимания. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сказал, что российские захватчики еще до выхода наших воинов из этого города в Донецкой области расстреливали гражданских, которые ждали "русский мир".

Военные, волонтеры, правоохранители и чиновники делали все для того, чтобы из этого населенного пункта вывезти мирных жителей, однако там остались старики, которые решили умереть дома в собственных развалинах, и, видимо, те, кто ждал противников, поделился защитник украинского государства в эфире канала "Киев-24".

"...хочу подчеркнуть, что когда попытка была прорыва через "Царскую охоту "(ресторанный комплекс, там бои шли в конце января, - Ред.), там они под землей по трубе проходили, и когда они вышли, скажем, на окраине города, то этих "радостных" людей, которые там ждали их, знаете, они их расстреливали. Были очень... удивлены эти самые люди, к сожалению, что так их встречают эти их так называемые "асвабадители". Это я говорю так, как оно есть на самом деле", - рассказал Цехоцкий о зверстве врагов.

Авдеевка сегодня топ-тема - что надо знать

Российские захватчики еще осенью прошлого года начали активно пытаться захватить Авдеевку - совершали очень много штурмов, во время которых использовали кучу живой силы. Противники несли огромные потери и смогли добиться "успехов" на фоне того, что в украинской армии возник "снарядный голод".

16 февраля 2024 года российская сторона стянула на штурм города даже те резервы, которые находились на других участках фронта. Уже 17 числа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил вывести наших воинов из Авдеевки, чтобы сохранить их жизни.

По мнению капитана первого ранга запаса Военно-морских сил украинской армии, руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, защитников нужно было выводить немного раньше.

Справка УНИАН. После переписи населения Украины, которая состоялась в 2001 году, стало известно, что население Авдеевки составляло 37 237 человек. На начало июня прошлого года в городе проживали уже меньше, чем 2 тысячи граждан.

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