Олег Кипер заверил, что пациентам оказывают всю необходимую помощь.

Пострадавшие украинцы в результате атаки российских оккупантов на Одесскую область находятся в больнице. Некоторые пациенты в состоянии средней тяжести.

"За период с 17-21 июля в результате ракетно-дроновых атак россиян по территории Одесской области пострадал 21 человек, из них – были госпитализированы в больницы города и области – 14 человек, среди них 2 детей", - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, на лечении в стационаре находятся четыре человека, они в состоянии средней тяжести, но получают всю необходимую помощь в Одессе. Кроме того, двое пострадавших в результате сегодняшней атаки находятся на амбулаторном лечении в одной из больниц Одесской области.

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Атака РФ на Одесскую область - главные новости

Российские оккупанты уже четвертые сутки подряд кошмарят Одесскую область. Захватчики целенаправленно уничтожают портовую инфраструктуру, запасы зерна, а также дома и бизнес обычных украинцев, рассказывая о поражении "военных целей, мест дисклокации украинских сил" и прочий бред.

Так, из-за удара 20 июля 2023 года пострадали восемь человек и еще один погиб.

В ночь на 21 июля россияне снова ударили ракетами по терминалам с зерном в Одесской области. По данным Одесской ОВА, этой ночью враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

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