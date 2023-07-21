На рассвете оккупанты выпустили ракеты типа "Калибр" из ракетоносителя, который ночью вывели на дежурство в Черное море.

Россия продолжает терроризировать Одесскую область - этой ночью враг попал в терминалы с зерном одного из агропредприятий. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Враг продолжает террор. И этот террор, несомненно, связан с зерновой сделкой, поскольку довольно предсказуемо, но все же неприятно этой ночью враг попал в агропредприятие Одесской области, где пытался уничтожить запасы зерна. Непосредственно в ангары с его сохранением", - сказала она.

Россия атаковала ракетами типа "Калибр", выведя на дежурство ракетоноситель среди ночи. Гуменюк отметила, что ракеты летели на очень низкой высоте, поэтому попадание произошло фактически с сигналом воздушной тревоги.

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"Коварство врага в том, что удар был направлен в две волны", - говорит руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины. Так, сначала РФ выпустила две ракеты. И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, по такой же тактике, как и в прошлый раз, был нанесен новый удар.

Повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники, добавляет Гуменюк.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, это четвертая за неделю атака страны-террориста на Одесскую область. Он подтвердил попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

"В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - заявил Кипер.

Комбинированный удар РФ по Одесской области 20 июля

В ночь на 20 июля российские захватчики нанесли удар по югу Украины, направив ракеты и дроны по Одесской и Николаевской областям.

В Одессе в результате атаки оккупантов повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, а в районе - частные складские помещения. Пострадали восемь человек, один погиб.

Напомним, Россия объявила о выходе из "зернового соглашения" в одностороннем порядке. После этого она начала "кошмарить" портовую инфраструктуру в Одесской области.

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