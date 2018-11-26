Украина рассматривала возможность авиаподдержки захваченных Россией судов

По данным командующего ВМС ВСУ, Россия за года оккупации разместила в Крыму мощные средства ПВО, которые трудно было бы преодолеть.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина рассматривала возможность оказания поддержки боевой авиации украинским судам, которые были захвачены российскими кораблями в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Киеве во время пресс-подхода руководства МИД и ВМС ВСУ в связи с очередным актом агрессии России против Украины.

«Да, мы рассматривали возможную поддержку авиации. Но вы знаете, что в течение четырех лет Крым не то, что насыщен, он перенасыщен средствами ПВО: комплексы С-400, С-200 стоят на Керченском полуострове», - заявил он.

«Время суток было уже темное тогда, можно было, но применить и преодолеть систему ПВО было бы слишком обременительно», - пояснил Воронченко.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Впоследствии, после 17.00, во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.