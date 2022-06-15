Он отметил, что как только Украина получит нужное оружие, мост станет целью номер один.

Керченский мост является целью номер один для украинских военных.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода генерал-майор ВСУ, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области Дмитрий Марченко.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как украинские военные получат обещанное оружие, Марченко сказал: "Да, это 100%. Это не является секретом ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения", - отметил он.

По его словам это "мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника".

"И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое", - сказал Марченко.

Отметим, что через мост, в частности, РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если появится возможность, то удар по мосту через Керченский пролив, который Россия возвела после оккупации Крыма, будет нанесен.

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