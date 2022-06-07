По словам Макса Гордеева, многие люди думают над его уничтожением.

Украинский экстрасенс Макс Гордеев в интервью Славе Демину предсказал судьбу Крымского моста.

Эксперт сделал расклад на картах Таро, и первой ему выпала карта "8 пентаклей". Она говорит о том, что кто-то работает над тем, чтобы уничтожить Крымский мост.

Экстрасенс предположил, что и сама Россия может подорвать Крымский мост с целью обвинить в этом Украину.

Вторая карта - "Луна". По словам Гордеева, она символизирует тяжелый путь как для оккупированного Крыма, так и для Украины в целом. При этом он добавил, что видит хорошее окончание этой истории.

Третья карта - "Четверка жезлов". На этой карте изображено празднование и виноград.

"Крым - это место выращивают виноград. Я думаю, что как бы не хотели россияне, Крым все равно будет наш", - добавил Гордеев.

Напомним, ранее Макс Гордеев предсказал судьбу оккупированного Херсона.

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