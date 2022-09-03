Подразделения Воздушных сил работали по оккупантам на разных направлениях, в частности используя противорадиолокационные ракеты HARM.

За минувшие сутки, 2-го сентября и начало суток (до 2.00 ч) 3-го сентября, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 5 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря.

Об этом сообщается на Facebook- странице Генштаба Вооруженных сил Украины.

Авиация Воздушных сил работала по оккупантам на разных направлениях.

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"Экипажи МиГ-29 и Су-27 обеспечивают истребительное прикрытие для ударной авиации и бьют по позициям ПВО противника противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Тем временем бомбардировочная и штурмовая авиация традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, переправам, складам боеприпасов, запасам ГСМ, скоплению живой силы и бронированной техники оккупантов", - отмечает Генштаб.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

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