Он подчеркнул, что некоторые члены НАТО побоялись быть действительно Альянсом, который способен защитить все то, ради чего его и создавали.

Украине нужно искать долгосрочные гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Некоторые государства Альянса запугали сами себя, рассказывая, что якобы они не могут отвечать, не могут столкнуться с российскими ракетами и самолетами в небе Украины. Потому что это, мол, приведет к эскалации. Приведет к Третьей мировой. А что же они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу, атакуя другие страны? Уверен, то же самое, что они говорят и Украине. 5-я статья Договора о НАТО еще никогда не была такой слабой, как сейчас. Это только наше мнение. Когда некоторые члены Альянса побоялись быть действительно Альянсом, который способен защитить все то, ради чего его и создавали. Свободу и демократию. Человечность и справедливость", - отметил президент.

По его словам, нам нужно искать действенные гарантии - "для нас, для нашего неба".

"И мы от этого не откажемся. Нам нужны самолеты. И я продолжу об этом говорить, продолжу этого добиваться. Нам нужны долгосрочные гарантии безопасности для государства. Для всех украинцев. Но конкретные вещи, конкретные гарантии. Юридически закрепленные. Чтобы никакого сомнения у них не было. И чтобы не звучали отговорки. Как звучат сейчас, когда мы обращаемся к тем, кто подписал "Будапешт" и кто имел силу, чтобы остановить российское вторжение еще до того, как оно началось. Превентивно. Помощью Украине, которая убеждает. Санкциями, которые не позволяют воевать", - подчеркнул глава государства.

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