Дрон могли использовать как элемент пропаганды, уверен министр обороны страны.

Министр обороны Румынии Василе Динку заявил, что исследовательско-информационный дрон, который вчера упал в Быстрицком уезде Румынии, русские могли использовать как элемент пропаганды, чтобы вызвать тревогу среди местных жителей.

Об этом он заявил в комментарии румынскому изданию Digi24.

Глава оборонного ведомства назвал дрон "игрушкой" и отметил, что сначала воспринял новость о его падении как плохую шутку какого-то авиамодельного клуба.

"Он советского производства и на данный момент его не применяют в армии, он был выведен из употребления после 1989 года", - рассказал Василе Динку.

Дрон исследует специальная комиссия. Первые выводы сделают уже сегодня.

"Максимум, что он может делать – собирать информацию. Он не слишком большой и очень старый, его трудно подсоединить к современным системам", – уточнил Динку.

Министр отметил, что дрон могли запустить в Карпатском регионе, поскольку этот тип дронов не имеет большой автономности полета.

Динку не исключает, что этот инцидент может быть маневром России в гибридной войне, чтобы вызвать панику у населения, отбить желание соседних с Украиной стран оказывать помощь и сломать солидарность между союзниками.

"Одним из ключевых элементов российской пропаганды с начала войны с Украиной было вызвать неохоту населения оказывать помощь. Они хотели бы разрушить солидарность, испугать людей в этой зоне, чтобы показать, что возможно что-то страшное", — отметил министр обороны Румынии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс не намерен вступать в войну с Россией, однако вместе защищать границы каждой из стран-членов в случае агрессии.

12 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков открыто пригрозил обстрелами конвоев НАТО с оружием для Украины после того, как Столтенберг предупредил Россию о последствиях такого решения.

Кроме того, 13 марта россияне дерзко атаковали Яворовский полигон во Львовской области в десятках км от границы с Польшей – членом НАТО. На что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в следующий раз ракеты российских террористов могут упасть уже на территорию Альянса, если НАТО не закроет небо.

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