В эфире федерального канала заявили, что РФ не остановится на оккупации Украины.

Российские пропагандисты прибегли к прямым угрозам ЕС и НАТО, заявив в эфире федерального канала, что после Украины необходимо продолжать оккупацию страны Европы.

"Интеллектуальные" разговоры пропагандисты вели в эфире программы топ-пропагандиста Владимира Соловьева.

"Мы ни в коем случае не можем остановиться на половине дороги. То есть, Львов кому-то оставить, или еще что-то. Тогда, в противном случае, просто ничего не нужно было начинать", - сказал один из гостей.

На это Соловьев ответил: "С такими санкциями, кто сказал, что нужно останавливаться вообще на границах Украины?"

Пропагандисты согласились радостными возгласами "Совершенно правильно".

"Весь мир в труху. Бахнем, обязательно бахнем, но не сейчас. Бахнем, обязательно бахнем", - заявил Соловьев.

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