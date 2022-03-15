Он отмечает, что США пришлют украинцам и другую помощь.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отмечает, что США позаботятся, чтобы Украина имела оружие для защиты от вторжения России.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы позаботимся о том, чтобы Украина имела оружие для защиты от вторжения русской силы. Мы вышлем деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями", - отметил Байден.

— President Biden (@POTUS) March 14, 2022

Напомним, что ранее Джо Байден издал указ, запрещающий экспорт, продажу и поставку из США долларовых банкнот в Россию.

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