Украина перенесла борьбу вглубь России, как это сделали израильтяне в войне Судного дня, вторгшись в Египет и поставив под угрозу Каир.

Вторжение Украины в Курскую область России привело к серьезным изменениям в динамике войны между двумя странами, и воодушевило украинские войска и граждан. При этом, как пишет The Hill, эта стратегия не нова – подобный шаг совершил Израиль в войне Судного дня 1973 года.

Стратегия Израиля

В той войне Израиль изначально оказался в проигрыше, будучи застигнутым врасплох вторжением и Сирии и Египта. Через несколько дней Израиль начал приходить в себя и остановил наступление нападавших, но для перелома хода войны нужен был более решительный шаг. Так была задумана стратегия пересечения Суэцкого канала и перенесения боя в Египет.

Израильтяне вторглись в Египет, изолировали Третью египетскую армию и приблизились к Суэцу, имея на прицеле столицу Египта Каир. Это изменило ход войны, поскольку две сверхдержавы, поддерживающие каждую страну - СССР, поддерживающий египтян, и США, поддерживающие израильтян, - обе стали беспокоиться, что их втянут в конфликт, поэтому активизировались призывы к перемирию.

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Что даст такая стратегия Украине

Как пишет The Hill, украинское наступление в России напоминает ранние успехи, достигнутые израильтянами.

"Москва находится всего в 300 милях от этих линий фронта. Хотя мало кто думает, что столице России действительно будет угрожать опасность, ее близость к местам боевых действий вызывает смущение. Для изменения хода войны может быть достаточно перенести борьбу вглубь России, как это сделали израильтяне, перейдя Суэцкий канал и угрожая сердцу египетской армии и ее крупным городам", - говорится в статье.

В то же время, пишет издание, Путин находится в ином положении, нежели Анвар Садат, лидер Египта в то время. Для Египта и Сирии мир, достигнутый путем переговоров, имел смысл, поскольку они достигли определенного успеха, нанеся критический удар по самомнению Израиля и обескровив его армию.

"Но для Путина такой мир может стать его крахом. Если его подтолкнет к столу переговоров успешное украинское наступление, которое захватит российскую территорию, которую Москва не сможет вернуть, это нарушит атмосферу непобедимости Путина, имидж которого и так пострадал из-за его затягивающейся войны против Украины", - пишет The Hill.

Вторжение Украины в Курскую область

The Guardian писал, что Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".

Тем временем WSJ пишет, что цель Украины в Курске состоит из трех частей: заставить Россию отвести войска с востока Украины, сломать риторику о поражении на поле боя и улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами, и все три из них уже хотя бы частично достигнуты.

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