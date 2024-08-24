По словам украинских чиновников, Украина будет продолжать работу над переговорами, но без участия РФ.

Украина и Россия планировали провести переговоры о частичном прекращении огня, однако они были сорваны наступлением ВСУ на Курскую область. Информация об этом впервые появилась в СМИ в середине августа, и как пишет Le Monde, планирование переговоров подтвердил изданию один из украинских чиновников.

По словам источника, идея переговоров возникла после июньского мирного саммита по Украине.

"Катар предложил провести переговоры по энергетике и хотел, чтобы в них приняли участие Россия и Украина, чтобы достичь конкретных, ощутимых результатов. Но недавняя эскалация (украинское вторжение в Курск) отложила это решение до дальнейшего уведомления. Переговоры должны были состояться в конце августа", - добавил источник. Видео дня

Планы Украины в мирных переговорах

Один из украинских дипломатов заявил Le Monde, что Украина в вопросе мирных переговоров полагается на Катар, который "уже давно работает с командой президента Зеленского". Возможно, не случайно саммит в Швейцарии проходил на альпийском курорте Бюргеншток, принадлежащем катарской сети отелей.

В то же время, по словам источника, Украина настроена продолжить работу над мирными переговорами, но без России.

"Может показаться странным говорить, что переговоры о мире без России возможны, но на самом деле это так, и мы собираемся работать над этим", - сказал он.

Россия отрицает планирование переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла существование каких-либо прямых или косвенных переговоров между Россией и Украиной по вопросам безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры. При этом в Кремле заявили, что пока украинцы ведут наступление в Курской области, мирных переговоров с Киевом не будет.

Киев в свою очередь ожидает, что наступление в Курской области побудит российскую сторону к переговорам. "Помимо экономических и дипломатических [средств], есть еще и военный инструмент. В Курской области мы можем ясно видеть, как военный инструмент используется объективно, чтобы убедить [Москву] вступить в честный переговорный процесс", - заявил советник Офиса президента Украины Михаил подоляк.

Переговоры Украины и России - что нужно знать

Впервые о секретных переговорах между Украиной и россией по частичному прекращению огня заявил The Washington Post. По информации источников издания, воюющие страны должны были провести непрямые переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

В то же время издание Politico писало, что Украина хочет мирных переговоров с Россией, но не напрямую с Путиным, а по опыту так называемой "зерновой сделки", когда Россия и Украина работали над отдельными соглашениями под контролем ООН и Турции в качестве посредников, без прямого соглашения.

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