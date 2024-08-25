Курская операция уже изменила преобладающий нарратив о том, что Украина неспособна остановить военную мощь России.

Вторжением в Курскую область президент Украины Владимир Зеленский сделал смелую и рискованную ставку на то, что это не только выведет Россию из равновесия и заставит ее перебросить войска с востока, но и побудит Запад более решительно поддержать Украину оружием. Кроме того, Зеленскому также необходимо убедить уставших украинцев, что они все еще способны сражаться.

И, как пишет The Wall Street Journal, Украина уже частично достигла поставленных целей - Курская операция уже изменила преобладающий нарратив о том, что Украина неспособна остановить военную мощь России.

Реакция Запада

В отличие от предыдущих боевых действий, Украина держала подробности операции в тайне от Запада. Вторжение в Курскую область застало США врасплох и привело в замешательство относительно того, почему Украина предприняла такой радикальный шаг и что будет дальше, отметил один из американских чиновников.

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"Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли ставка Зеленского. США предоставляют Украине пространство для проведения операции, пытаясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса. От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии чиновники наблюдают с осторожным оптимизмом", - пишет WSJ.

Как пишет издание, хотя Зеленский заявил, что цель Курской операции отчасти заключается в создании "буферной зоны", но в Пентагоне у высокопоставленных чиновников все еще есть вопросы - в частности, планирует ли Украина расширять эту зону и как. Чиновники также не убеждены, что Украина может удержать захваченную территорию.

Цели Курской операции

"По словам чиновников США, украинская цель в Курске состоит из трех частей: заставить Россию отвести войска с востока Украины, сломать риторику о поражении на поле боя и улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами. На данный момент все три цели частично достигнуты", - отмечает издание.

Кроме того, издание отмечает еще одно важное достижение Курской операции – увеличение количества российских пленных, которых можно использовать для обмена.

Россия по-прежнему удерживает гораздо больше военнопленных, чем Украина, но захват Киевом сотен в Курске приблизил их к паритету, пишет WSJ, отмечая также, что, согласно заявлению высокопоставленного офицера украинской разведки на встрече с родственниками военнопленных, шансы на обмен с участием солдат "Азова" резко возросли.

Курская операция ВСУ - новости

Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко считает, что может быть ряд вариантов развития действий ВСУ на Курщине. В частности, Украина может продолжать свое наступление.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин всячески преуменьшает значение происходящего в Курской области, пишет WSJ. Глава Кремля до сих пор не выступил с обращением к жителям своей страны. Более того, он пытается вести себя так, будто ничего не случилось.

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