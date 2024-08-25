Отмечается, что эта стратегия Киева связана с высоким риском и пока не пользуется поддержкой США.

Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России. Это, по мнению Киева, может заставить Москву к переговорам о прекращении боевых действий.

Об этом пишет The Guardian. Украинские чиновники предполагают, что использование англо-французского оружия в "демонстрационной атаке" покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимыми для прямых ударов.

По словам одного из источников, мнение заключается в том, что Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако эта стратегия связана с высоким риском и пока не пользуется поддержкой США.

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Украина месяцами лоббировала разрешение на использование Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня независимости страны, заявил, что у Киева нет другого выбора, кроме как ответить на полномасштабное вторжение России, начатое 913 дней назад, в феврале 2022 года – и, в частности, на использование Москвой авиабомб и баллистических ракет против гражданского населения Украины.

"Наш враг также будет знать, что означает украинское возмездие. Достойное, симметричное и далеко идущее. Он будет знать, что рано или поздно украинский ответ дойдет до любой точки Российской Федерации, которая является источником опасности для жизни нашего государства и нашего народа", – подчеркнул украинский преиздент.

В Киеве считают, что, увидев, что ВСУ могут нанести удар вглубь страны-агрессора, Кремль может прийти к переоценке своих действий. Однако мало кто верит, что президент Владимир Путин заинтересован в том, чтобы остановиться.

Ракеты Storm Shadow были разработаны в основном в рамках англо-французского сотрудничества и производятся европейским совместным предприятием MBDA, которое также имеет итальянского партнера. Но поскольку некоторые компоненты ракеты поставляют США, Белый дом также должен дать согласие на ее использование на территории России. До сих пор Вашингтон отказывался это делать, опасаясь эскалации конфликта.

Зеленский утверждает, что последствия операции Украины на территории РФ показывают, что предостережения Кремля о красных линиях преувеличены. Москва в значительной степени преуменьшила значение нападения: лидеры почти не упоминают о нем публично и описывают свой ответ как "контртеррористическую операцию".

Американские официальные лица же считают, что ракеты Storm Shadow и другие ракеты дальнего радиуса действия могут быть недостаточно точными на больших расстояниях, и что российские истребители, которые запускают планерные бомбы по прифронтовым районам Украины, в основном базируются вне зоны их досягаемости.

Сообщается, что Великобритания не обращалась официально к США за разрешением Украине использовать Storm Shadow по территории России. Министерство обороны отказалось комментировать это, зато повторило предыдущие заявления о том, что Лондон считает, что Украина имеет "четкое право на самооборону".

Ракеты Storm Shadow: все, что нужно знать

Storm Shadow – это высокоточная крылатая ракета большой дальности, разработанная совместно Великобританией и Францией. Ее основное назначение – уничтожение важных объектов на большом расстоянии, таких как бункеры, склады, мосты, командные пункты и тому подобное.

Характеристики Storm Shadow:

Длина: около 5,1 метра.

Вес: 1,3 тонны.

Боевая часть: осколочно-фугасная или проникающая, весом около 450 кг.

Дальность: более 250 км (для экспортных версий), в модификациях для ВС Великобритании может быть больше.

Скорость: дозвуковая (около 1000 км/ч).

Система наведения: инерциальная навигационная система с коррекцией по GPS и тепловизионной головкой самонаведения для окончательного захвата цели.

Совместимость: Storm Shadow может использоваться со многими типами самолетов, в частности с истребителями типа Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.

Украина начала получать Storm Shadow в 2023 году – их поставила Великобритания. Эти ракеты применяются для уничтожения важных вражеских объектов на оккупированных территориях, которые являются критически важными для логистики и управления войсками противника.

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