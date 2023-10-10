Удар был нанесен по поселку Угроиды.

Во вторник, 10 октября, российские захватнические войска обстреляли Сумскую область, убив маленького ребенка.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Известно, что под ударом оказался поселок Угроиды Краснопольской общины. Девочка 2009 года получила ранения, она умерла в карете скорой медицинской помощи.

"Цинизму россиян нет предела. Они посягают на самое святое - наших детей, пытаясь уничтожить наше будущее", - говорится в сообщении.

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Война в Украине: последние российские обстрелы

Как известно, прошлой ночью Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты.

В Воздушных силах Вооруженных сил сообщили, что всего оккупанты выпустили 36 дронов-камикадзе типа"Shahed-136/131". Украинская противовоздушная оборона сбила в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей 26 из них.

Всего за сутки они нанесли один ракетный и 63 авиационных удара, а также совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и гражданских объектам.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что во время ночной атаки, которая длилась около трех часов, российские захватчики попали в инфраструктурный объект.

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