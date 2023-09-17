Обстрел произошел сегодня утром.

Российские оккупанты в очередной раз из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру пограничной общины на Сумщине, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры. Отмечается, что при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, сегодня, 17 сентября, около 10 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры Великописаревской общины на Сумщине.

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"В результате атаки врага на территории собственного домохозяйства погиб 47-летний мужчина, 40-летняя женщина получила ранения. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела", - заявили в прокуратуре.

Новости с фронта - что наделала армия РФ за последние сутки

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также от ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушений и повреждений получили более 15 частных жилых домов, разрушен лицей и другая гражданская инфраструктура.

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