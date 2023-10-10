По данным Воздушных сил, удалось уничтожить 27 вражеских дронов.

В ночь на 10 октября российские захватчики атаковали Украину, применив дроны-камикадзе типа "Shahed-136/131", 26 из 36 БпЛА были уничтожены. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив 36 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 26 вражеских "шахедов", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что уничтожены 27 "Шахедов" из 36, которыми РФ атаковала Украину.

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"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 27 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 63 авиационных удара, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночная атака на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером российские захватчики выпустили в сторону украинских городов беспилотные воздушные летательные аппараты типа "Shahed". В 22:17 стало известно о движении дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей. Военные предупредили, что курс может меняться, а также призвали не игнорировать тревогу.

Уже в 22:33 Воздушные силы сообщили, что беспилотники типа"Shahed" направляются из Черного моря в направлении Коблево (Николаевская область). Также воздушную тревогу объявили в Одесской области. В 00:30 в Одессе прогремел взрыв. Спикер Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук сообщил, что идет боевая работа.

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