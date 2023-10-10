Десятки ударных дронов в течение почти трех часов с разных направлений заходили на удар.

Ночью юг Украины подвергся массированному удару, который российская армия нанесла по гражданским объектам. Как сообщили в Силах обороне юга, враг вновь прибег к массированной дроновой атаке по южным регионам.

В течение почти трех часов более трех десятков ударных беспилотников несколькими группами с разных направлений заходили на удар. Силами подразделений противовоздушной обороны уничтожено 27 БпЛА типа "Shahed-131/136": один - в Николаевской области, три - в Херсонской области, 23 - в Одесской области.

"К сожалению, есть попадание по логистической инфраструктуре региона. Но люди не пострадали", - отметили в Силах обороны.

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В течение ночи в социальных сетях жители Одессы сообщали, что слышат "жужжание" дронов в разных частях города.

О ночной атаке также сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, который отметил, что именно Одесчину российские военные атаковали в течение трех часов. Он также сообщил о попадании в инфраструктуру и в очередной раз призвал население реагировать на воздушную тревогу и при опасности находиться в укрытиях.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью россияне атаковали Украину, применив дроны-камикадзе, уничтожено 27 из 36 БПЛА. Кроме того, в ночь на 10 октября враг нанес один ракетный и 63 авиационных удара, совершил почти полсотни обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и по гражданским объектам Украины. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте-последние данные

Напомним, враг начал атаки на многих направлениях, украинские защитники отбили атаки на шести направлениях фронта. Всего произошло почти четыре десятка боевых столкновений на фронте. В частности, в зоне ответственности подразделения "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, на Лиманском направлении - семь атак врага в районе Макеевки Луганской области. Также на Бахмутском направлении ВСУ отбили четыре атаки противника неподалеку Клещиевки Донецкой области.

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