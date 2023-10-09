Военные призвали не игнорировать тревоги.

Вечером российские захватчики выпустили в сторону украинских городов беспилотные воздушные летательные аппараты типа"Shahed".

Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram. В 22:17 стало известно о движении дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей. Военные предупредили, что курс может меняться, а также призвали не игнорировать тревогу.

Уже в 22:33 Воздушные силы сообщили, что беспилотники типа "Shahed" направляются из Черного моря в направлении Коблево (Николаевская область). "Направляйтесь в укрытие!" - призвали они. Также сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской области.

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Обновлено в 23:02: Николаев - в укрытия. Работает противовоздушная оборона.

Война в Украине: последние новости

Как известно, на фронте за сутки произошло 34 боевых столкновения украинских и российских сил. Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что за минувшие сутки было уничтожено 350 российских солдат. С начала вономасштабной войны захватчики уже потеряли около 282 630 оккупантов.

Вчера утром российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате удара пострадали четверо мирных людей, среди которых 9-летний ребенок.

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