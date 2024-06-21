Сообщается о девяти раненых российских военнослужащих.

Во время ударов по территории России ночью 21 июня, вероятно, Силы обороны Украины поразили 726-й учебный центр российских войск ПВО в районе Ейска Краснодарского края.

Об этом пишет OSINT-аналитик AvScanNZ в соцсети Х со ссылкой на данные очагов пожаров со спутников NASA.

Эксперт предполагает, что ночью там поразили по меньшей мере три цели.

Видео дня

Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники экстренных службах региона сообщает, что ночью 21 июня в казарму войсковой части ПВО под Ейском попала ракета, в результате данного удара ранены 9 военнослужащих.

"В ночь на 21 июня в селе Воронцовка в Краснодарском крае неустановленная ракета попала в казарму в/ч 33859. Рядом находится полигон Воронцовский. Здание казармы повреждено, ранены 9 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни местные власти, ни Минобороны о ракетной атаке на войсковую часть ПВО не сообщили. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО в Краснодарском крае отразили сегодня ночью атаку 43 беспилотников.

Удары по России ночью 21 июня - что сообщалось

Напомним, ранее информированные источники сообщили УНИАН, что ночью 21 июня СБУ с ВСУ отработали по полигону запуска "шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае:

"Сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ, "бавовна" посетила полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией".

Вас также могут заинтересовать новости: