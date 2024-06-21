Служба безопасности Украины совместно с Вооруженными силами Украины отработали по полигону запуска "Шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае.

Служба безопасности Украины совместно с Вооруженными силами Украины отработали по полигону запуска "Шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае.

Об этом сообщили УНИАН информированные источники. Отмечается, что этой ночью СБУ провела две успешные спецоперации.

"Сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ, "бавовна" посетила полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "Шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией", - отмечает источник.

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Также дроны СБУ совместно с силами беспилотных систем ВСУ поразили три НПЗ: Афипский, Ильский и Краснодарский.

"Это - ключевые заводы южного округа РФ, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей Черноморского флота. Поражение этих НПЗ значительно усложнит логистику поставок мазута - сделает ее дороже и длиннее, поскольку его придется доставлять с других НПЗ", - подчеркнул источник.

При этом собеседник пообещал, что этот летний сезон будет очень "жарким" в России.

Атаки дронов на РФ

Сегодня утром мониторинговая группа "Крымский ветер" заявила, что на аэродроме в Ейске зафиксировано несколько пожаров. В частности пожары были в районе зданий аэродрома, их назначение неизвестно.

В Минобороны РФ заявили о перехвате более 100 дронов,

Кроме того, был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае. "Крымский ветер" информировал также о прилете в районе Волгоградского НПЗ, который принадлежит ПАО Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины впоследствии подтвердили поражение Силами обороны ряда важных объектов врага на территории РФ, в том числе мест хранения "шахедов".

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