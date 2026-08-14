Названы 7 лучших бюджетных смартфонов, которые можно купить летом 2026 года

В топ попал даже новенький iPhone.

Редакторы авторитетного портала Tom's Guide протестировали десятки бюджетных смартфонов на Android и iOS и составили список лучших моделей для покупки летом 2026 года. У них получился небольшой список из 7 моделей.

В рейтинг вошли устройства стоимостью до 500 долларов, которые выгодно выделяются в своем сегменте и справляются с конкретными задачами – от автономности и камер до игр и поддержки ИИ.

Лучший недорогой смартфон – Pixel 10a. 6,3-дюймовый pOLED-дисплей с частотой 120 Гц, продвинутая камера и эксклюзивный набор ИИ-функций от Google делают его одним из самых сбалансированных смартфонов в своем ценовом сегменте.

Лучшее соотношение цены и качества – Nothing Phone 4a Pro. Смартфон получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей на 144 Гц, Snapdragon 7 Gen 4, 50-Мп телефотообъектив с 3,5-кратным зумом и аккумулятор на 5080 мАч. В тестах модель продержалась более 18 часов, но по производительности уступила Pixel 10a.

Лучший вариант до $200 – Motorola Moto G (2026). Телефон впечатлил экспертов своим временем работы (более 19 часов), а также наличием практичных функций вроде разъема 3.5 мм для наушников и поддержки карт памяти microSD. Но это также цена за посредственную производительность и слабый экран.

Лучший вариант до $300 – Motorola G Power (2026). Оптимальный вариант для тех, кому нужен большой, плавный экран и повышенная защищенность корпуса. Также покупатели получают "чистый" Android без лишнего мусора. Среди недостатков – отсутствие беспроводной зарядки и посредственная производительность.

Видео дня

Самый доступный складной телефон – Motorola Razr 2024. Его стартовая цена сейчас составляет $599, что заметно меньше стоимости Galaxy Z Flip. Смартфон оснащен 6,9-дюймовым pOLED-экраном с частотой 120 Гц и внешним дисплеем диагональю 3,6 дюйма.

– Motorola Razr 2024. Его стартовая цена сейчас составляет $599, что заметно меньше стоимости Galaxy Z Flip. Смартфон оснащен 6,9-дюймовым pOLED-экраном с частотой 120 Гц и внешним дисплеем диагональю 3,6 дюйма. Лучший недорогой iPhone – iPhone 17e. Смартфон получил чип A19, такой же, как у базовой модели стандартной серии, 256 ГБ памяти в минимальной конфигурации и поддержку MagSafe, но ограничился экраном с частотой 60 Гц и одной основной камерой.

– iPhone 17e. Смартфон получил чип A19, такой же, как у базовой модели стандартной серии, 256 ГБ памяти в минимальной конфигурации и поддержку MagSafe, но ограничился экраном с частотой 60 Гц и одной основной камерой. Лучший недорогой Samsung – Galaxy A57. Телефон представляет собой превосходное сочетание функциональности, надежных камер, внушительной автономности и премиального дизайна. Однако по производительности и скорости зарядки он уступает некоторым конкурентам.

Ранее пользователи Android назвали свои любимые смартфоны в 2026 году. В первую тройку попали устройства Xiaomi, Redmi и Huawei.

Эксперты выбрали смартфон за 200 долларов, которого большинству пользователей хватит с головой. Модель обеспечивает долгую автономную работу, поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

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