Силы обороны нанесли удар по стратегическому порту РФ на Балтике, – Fire Point

В районе порта Усть-Луга зафиксированы повреждения и пожар.

Силы обороны Украины нанесли удар по порту Усть-Луга на Балтийском море в Ленинградской области России. Об этом говорится в сообщении компании Fire Point в Telegram.

"В результате атаки в районе порта зафиксированы повреждения и пожар. Усть-Луга – один из крупнейших портов России на Балтийском море", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что через порт проходят значительные объемы нефти и нефтепродуктов, угля, удобрений, сжиженного газа и других грузов.

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Кроме того, в компании обнародовали фото с места попадания. Оттуда в небо поднимается дым.

В свою очередь, как сообщает ASTRA, OSINT-анализ свидетельствует, что, вероятно, под удар попал производственный комплекс ООО "НОВАТЕК – Усть-Луга" по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.

Ранее, около 6:00 утра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что "зафиксированы повреждения в районе порта Усть-Луга", а через полчаса – что "в результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга".

Кроме того, после 8:00 утра российский губернатор заявил, что "все последствия атаки в порту Усть-Луга ликвидированы", а жертв нет. В целом, по его словам, прошлой ночью было якобы сбито 54 БПЛА.

Атаки по Санкт-Петербургу

Как сообщал УНИАН, в этом году украинские защитники неоднократно атаковали порт Усть-Луга.

В ночь на 4 июля украинские дроны вновь посетили Санкт-Петербург. Главной целью, судя по фото и видео в соцсетях, стал местный нефтяной терминал – один из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

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