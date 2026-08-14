В Москве потребовали объяснений от США из-за ударов Украины и пообещали усилить атаки

Лавров заявил, что РФ усилит атаки на все западные поставки для украинской армии.

Москва потребовала от США объяснений по поводу предполагаемой поддержки украинских атак по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет Reuters.

По словам Лаврова, Россия считает, что США активно участвуют в украинских атаках по РФ. Он заявил, что Москва уже подняла этот вопрос перед Вашингтоном.

"Мы направили в Госдепартамент ряд вопросов с просьбой о комментарии, в том числе по поводу разведывательных данных и того факта, что США гораздо более глубоко вовлечены в организацию и нанесение ударов в глубине российской территории по гражданским объектам. Мы ждем ответа", - сказал глава МИД РФ.

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Также Лавров добавил, что во время саммита на Анкоридже год назад российский диктатор Владимир Путин якобы сказал президенту США Дональду Трампу, что он "принимает предложения Вашингтона по Украине в том виде, в каком их прислали". Однако, в агентстве напомнили, что ранее государственный секретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что на саммите было достигнуто какое-либо соглашение.

Кроме того, Лавров заявил, что РФ усилит атаки на все западные поставки для украинской армии.

"Мы значительно ужесточим наши методы, чтобы ликвидировать всё, что поступает с Запада и подпитывает киевскую военную машину. И мы уже этим занимаемся", - подчеркнул глава МИД РФ.

Россия не пойдет на прекращение войны по линии фронта

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает возможность прекращения войны в Украине на нынешней линии боевого столкновения. Он сказал, что так россияне "позволили бы обесценить подвиг своих дедов и прадедов, победивших нацизм".

Лавров добавил, что достичь прекращения боевых действий можно только при условии "долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования".

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