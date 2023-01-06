Реальное количество ликвидированных достигает 300 оккупантов.

Во время ударов ВСУ по базе российских "мобиков" в Макеевке в здании ПТУ находилось более 400 оккупантов. При этом командиров с ним не было. Они устроили себе "отдельное застолье".

Как сообщило информированный источник российскому проекту "ВЧК-ОГПУ", во время допроса командира 1444 МСП полковника Романа Еникеева и начальника штаба Владимира Кузькина установили, что их на момент ударов не было в здании ПТУ. Командиры "устраивали новогоднее гуляние отдельно от личного состава".

"Сейчас идет активный поиск того, кого можно было бы публично сделать виновным, что уже является вопросом политическим, а не военным", - отметил источник.

При этом собеседник проекта заявил, что в здании было более заявленных 400 "мобиков". Реальное число жертв может составлять около 300 человек.

"В здании ПТУ на самом деле было больше, чем озвучены 400 мобилизованных, но сейчас статистика за счет большого количества останков и без вести пропавших "размывается", - добавил источник.

Разгром базы РФ в Макеевке

В первые минуты 2023 года в базу РФ в оккупированной Макеевке прилетели "подарки" от ВСУ. Украинские воины нанесли мощный удар с HIMARS по оккупантам, которые находились в здании училища.

Ликвидированных рашистов считают сотнями, но в Минобороны РФ заявляют лишь о 63 своих военных. Впоследствии количество официально подтвержденных "двухсотых" возросло до 89.

В РФ заявили, что оккупанты сами виноваты, что ВСУ вычислили их, ведь пользовались мобильными телефонами, несмотря на запрет.

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