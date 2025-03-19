Тему контроля за соблюдением паузы в атаках президент частичного обсудил с Дональдом Трампом.

Для контроля за соблюдением "энергетического перемирия", в рамках которого Украина и РФ не будут наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, может быть создан список таких объектов.

Однако речь идет не только об энергетике, но и о другой гражданской инфраструктуре. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН во время общения с журналистами.

"То, что мы обсуждали с президентом Трампом, – мы говорили о безопасности энергетики, энергетической сети и другой гражданской инфраструктуры. Именно поэтому я сказал президенту Трампу, что, по моему мнению, желательно, чтобы мы подготовили списки объектов, против которых не может быть применено то или иное дальнобойное оружие России", – подчеркнул он.

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По словам Зеленского, подготовить такой список будет не очень сложно, о чем он проинформировал и Трампа. Украина знает все объекты, которые атакует Россия, и готова к этому разговору.

Президент добавил, что участие в обсуждениях должны принимать и технические специалисты, а не только дипломаты.

"Я думаю, что здесь будет более технический разговор: что это за объекты, как их обобщать. А также – как это все (соблюдение энергетического перемирия, – ред.) контролировать. В принципе, мы об этом частично говорили с президентом Трампом. Я сказал откровенно: если Америка будет контролировать, если она это сможет сделать – а я думаю, что она сможет сделать это профессионально с нами вместе – то я думаю, что мы сможем это контролировать тем или иным образом. Мне сейчас сложно сказать, как это может быть. Надо, чтобы был технический паспорт выписан всех этих действий", – пояснил Зеленский.

По его словам, это уже проходили с россиянами, Турцией и ООН, когда разговор велся об организации безопасного коридора на море.

"Мы в принципе понимаем, какие могут быть технические вызовы и как это контролировать. Может быть, что и этот вопрос будет рассматриваться в Саудовской Аравии, если технические команды дойдут до него. Будем верить в лучшее. Хотя, наверное, не без сюрпризов, как это всегда бывает", – резюмировал президент Украины.

Прекращение ударов по энергетике

Как известно, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В Кремле заявили, что РФ согласилась на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Но как это всегда бывает в случае с Москвой, уже вскоре под ударом оказалась Донецкая область – в Славянске частично исчез свет. Также было атаковано здание больницы в Сумах.

19 марта Трамп поговорил уже с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным Bloomberg, президент согласился на паузу в ударах по российской энергетике.

Зеленский позже раскрыл детали разговора с Трампом. По его словам, одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Украина подтвердила, что готова реализовать этот шаг.

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