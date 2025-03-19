Отмечается, что обе стороны переговоров согласились работать "над дальнейшим расширением режима прекращения огня".

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом 19 марта согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, обе стороны переговоров согласились работать "над дальнейшим расширением режима прекращения огня".

Зеленский созвонился с Трампом 19 марта - что известно

Напомним, как ранее писал УНИАН, 19 марта Зеленский провел телефонный разговор с Трампом.

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Позже президент США в соцсети Truth Social отметилл, что они разговаривали около часа. В целом, Трамп сообщил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским:

"Большая часть обсуждения основывалась на вчерашнем разговоре с президентом Путиным для того, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины... Мы находимся на верном пути".

При этом Трамп обратился к госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу с просьбой "предоставить точное описание оговоренных пунктов".

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