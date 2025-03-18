В Москве анонсировали обмен пленными с Украиной в формате 175 на 175.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели длительный телефонный разговор, в ходе которого говорили о войне РФ против Украины.

Заявления Кремля по итогам переговоров цитирует ряд пропагандистских ресурсов РФ. Так, Путин и Трамп "продолжили детальный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины". Кроме того, хозяин Кремля заявил, что 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175. Россия "в качестве жеста доброй воли" передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

Также сообщается, что Путин "конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море". Стороны выразили "заинтересованность в нормализации отношений на фоне особой ответственности за обеспечение безопасности в мире", говорят в Москве.

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К тому же, во время разговора с Трампом Путин подтвердил "принципиальную приверженность мирному решению конфликта в Украине".

"Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования в Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным", – добавляют в Кремле.

Российское прокремлевское агентство ТАСС сообщает, что Россия и США создадут экспертные группы по "украинскому урегулированию". При этом Путин заявил, что нужно учитывать "безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности".

Прекращение огня

В контексте возможного введения 30-дневного перемирия в войне РФ против Украины, как заявили в Кремле, "с российской стороны очерчен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня на всей линии боевого соприкосновения, необходимости прекращения принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ".

Примечательно, что Россия, которую не раз ловили на нарушениях режимов тишины на протяжении последних 10 лет, заявила о "недоговороспособности киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности".

В Москве также требуют полного прекращения иностранной военной помощи и непредоставления разведывательной информации Киеву.

"Во время беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", – говорится в заявлении Кремля.

Также США и РФ договорились начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей договоренности по безопасности судоходства в Черном море.

Другие вопросы, которые обсудили Трамп и Путин

Путин и Трамп во время разговора затронули и другие вопросы. В частности, лидеры США и России говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

"Будут приложены совместные усилия с целью стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из положительных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции по украинскому конфликту", – заявили в Кремле.

Также стороны выразили заинтересованность в нормализации отношений на фоне "особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире".

"В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", – добавляют в Москве.

Перемирие в Украине: вы могли это пропустить

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол высказал мнение о том, что Путин собирается сделать еще одну попытку выдвинуть новые требования к Украине, перед тем как согласиться на прекращение огня.

По его словам, Дональд Трамп не заинтересован в долгосрочных переговорах. Лидер Белого дома хочет лишь временного прекращения огня, чтобы объявить о своей победе в этом вопросе.

К тому же, Макфол не слишком оптимистичен относительно перспектив завершения войны РФ против Украины: "Я не настроен оптимистично относительно долгосрочного мира и стабильности в нынешних условиях".

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